"Розлучати дитину з родиною не будемо": Верещук описала механізм примусової евакуації з Бахмута
Дітей, які перебувають у Бахмуті Донецької області, будуть вивозити в супроводі принаймні одного з батьків чи опікунів. Відмовитись від евакуації буде неможливо
Про це очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.
Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій.
"У нас є градації: території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Все це відзначає Генеральний штаб і Міністерство оборони за подання ОВА", – зазначила Верещук.
За її словами, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.
Верещук запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними.
"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – пояснила міністерка.
На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, вона відповіла: "Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються".
Верещук зазначила, що люди в Бахмуті в основному зараз ховаються в підвалах, тому основною проблемою для правоохоронців залишається їх знайти.
"Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", – наголосила чиновниця.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські окупанти можуть захопити Бахмут Донецької області "найближчими днями".
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