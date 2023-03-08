Про це очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зони бойових дій.

"У нас є градації: території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Все це відзначає Генеральний штаб і Міністерство оборони за подання ОВА", – зазначила Верещук.

За її словами, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.

Верещук запевняє, що дітей не будуть розлучати з рідними.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – пояснила міністерка.

На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, вона відповіла: "Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються".

Верещук зазначила, що люди в Бахмуті в основному зараз ховаються в підвалах, тому основною проблемою для правоохоронців залишається їх знайти.

"Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", – наголосила чиновниця.