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Головна війна з Росією Розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами

Розселяє й пиячить з рашистами, здає місцевих. Одна зі старост у Боровій на Харківщині співпрацює з окупантами

29 травня, 2022 неділя
18:26
війна з Росією окупація Криму

У тимчасово окупованій Боровій одна зі старост пішла на співпрацю з російськими окупантами

Про це повідомила Борівська селищна рада у фейсбук.

"Є інформація, що староста найбільшого за кількістю населення старостинського округу Борівської громади також пішла на співпрацю з окупантами", – йдеться у повідомленні.

Колаборант ходить по домівках місцевих жителів разом з рашистами, веде перепис населення, допомагає російським військовим із розселенням у селі, надає інформацію про місцевих мешканців та навіть пиячить з окупантами. 

Мешканці Борівщини в окупації залишаються без мобільного зв’язку та інтернету, зазначають у селищній раді.

"У деяких населених пунктах досі немає електроенергії. Перевести гроші в готівку також неможливо. Магазини і аптеки працюють. Поступово в обігу, наряду з гривнею, почали з’являтися російські рублі", – вказано у повідомленні.

При цьому деяким жителям громади в окупації вдається знайти сигнал мобільного зв’язку і додзвонитися до своїх родичів чи знайомих, але коли вони виходять на зв'язок, говорять одне і теж.

"На диво, зовсім різні люди у таких випадках говорять однаковими фразами: вони, як один, розповідають співрозмовникам, що вдома все добре, а буде ще краще, ніхто нікого не ображає, небезпеки немає, тож треба повертатися додому, відновлювати роботу і т.п.", – зазначає сільрада.

Як пояснюється у повідомленні, частина таких розмов відбувається в присутності російських військових. Насправді ж велика кількість людей хоче виїхати з окупації на території, підконтрольні українській владі та не полишає пошуків шляхів для евакуації. Усе це - одна із частин інформаційної війни, яку ведуть окупанти проти України, зауважує селищна рада.

  • Нагадаємо, колаборанти у Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади.

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окупація
колабораційна діяльність
Борова
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