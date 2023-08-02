Про це інформує Національне антикорупційне бюро.

"1 серпня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 8 осіб у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") на суму понад 13,8 млрд грн", - йдеться в заяві.

Підозрювані:

колишній голова правління ПАТ "Укрнафта";

колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки ПАТ "Укрнафта";

колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачання нафти й нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта";

колишні директори 5 комерційних підприємств.

За даними слідства, упродовж березня-серпня 2015 року декілька ТОВ виграли аукціони з продажу нафти. ПАТ "Укрнафта" уклала з ними договори купівлі-продажу та поставила сировини на суму понад 10,7 млрд грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, нафту можна поставляти лише після повної оплати замовником, але Укрнафта поставила сировину без отримання коштів у повному обсязі. Сировину переробили на Кременчуцькому НПЗ, а нафтопродукти продали на АЗС по всій країні.

Крім того, у липні 2015 року Укрнафта уклала 70 договорів купівлі нафтопродуктів з іншою ТОВ із термінами постачання до кінця 2015 року, оплативши авансом їх вартість у сумі понад 3,06 млрд грн. Потім було укладено додаткові угоди, якими терміни постачання продовжили до кінця 2018 року. Однак компанія так і не отримала нафтопродукти. Як встановили детективи, витрачені кошти були виведені за кордон на рахунки низки офшорних компаній.

Таким чином, загальна сума майна та коштів, якими заволоділи за двома епізодами, перевищує 13,8 млрд грн.

"За матеріалами кримінального провадження Національне бюро домоглося через суд анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн, укладених між ПАТ "Укрнафта" і однією з компаній-постачальниць нафтопродуктів - ТОВ "Котлас". Крім того, завдяки розслідуванням НАБУ понад 3,5 млрд грн вже відшкодовано Укрнафті. Ці кошти надійшли у погашення боргу, який виник у результаті протиправних дій низки осіб. Проєкти повідомлень про підозру стосовно них були складені восени 2019 року та підписані лише після призначення новообраного керівника САП", - пояснюють у відомстві.

Повідомляється, що компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи "Приват".

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.