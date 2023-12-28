Розстріл українських військовополонених на Запоріжжі: Офіс генпрокурора встановив особи ймовірних підозрюваних росіян
Офіс генпрокурора встановив особи ймовірних підозрюваних військових РФ у розстрілі трьох українських військовополонених поблизу Роботиного у Запорізькій області
Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в етері "Радіо Свобода".
Він заявив, що слідство підтвердило справжність відео. Його Офіс генпрокурора отримав 16 грудня та одразу розпочав розслідування. Наразі вже встановлено імена українських військових, яких розстріляли росіяни. Інформація стосовно воїнів верифікується, її оприлюднять згодом.
"Ми зараз встановлюємо причетних до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до злочину має відношення 76-а десантна дивізія армії РФ. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині", - розповів Бєлоусов.
Представник ОГ зазначив, що такий злочин росіян не є поодиноким. Схожі випадки траплялися у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях.
"Йдеться про десятки наших військовополонених, які були страчені ворогом. У всіх цих розслідуваннях ми збираємо доказову інформацію і проводимо розслідування", - додав Бєлоусов.
- Російські окупанти поблизу Роботиного Запорізької області розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
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