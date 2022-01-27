Розстріл військовослужбовців у Дніпрі: ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.



"ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому", - сказав очільник ДБР Олексій Сухачов.



Він наголосив, що службові особи Головного управління Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади.



Також до забезпечення несення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь НГУ.



Попередня кваліфікація злочину: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).



Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, нацгвардійся затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.