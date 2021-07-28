Розтрата бюджетних коштів на майже 15 млн грн: СБУ викрила масштабну корупційну схему

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зазначається, що в розтраті майже 15 млн грн бюджету підозрюється колишній директор філії держпідприємства.



"Посадовець організував корупційний механізм отримання грошей на продаж агропродукції. Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора та реалізували їх через афілійовані структури. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.



Наразі вирішується питання про обрання чиновнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb