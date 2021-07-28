Розтрата бюджетних коштів на майже 15 млн грн: СБУ викрила масштабну корупційну схему
СБУ спільно з НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в акціонерному товаристві "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ)
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що в розтраті майже 15 млн грн бюджету підозрюється колишній директор філії держпідприємства.
"Посадовець організував корупційний механізм отримання грошей на продаж агропродукції. Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора та реалізували їх через афілійовані структури. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про обрання чиновнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.
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