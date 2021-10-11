Розтрата грошей вкладників Дельта банку: одного зі співвласників заарештували із мільярдною заставою
Правоохоронці заарештували одного зі співвласників Дельта банку з мільярдною заставою у справі про розтрату 1 млрд грн грошей банку
Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників Дельта банку. Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд грн", - написала Венедіктова.
За її словами, прокурори вручили власникові Дельта банку клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Венедіктова додала, що крім нього підозри отримали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.
За інформацією генпрокурорки, слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. Так, 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Однак банк не отримав навіть ці кошти - операцію "провернули" через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. Покупцем дешевого кредиту при цьому стала фінансова компанія, заснована власником Дельта банку, директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду.
Крім майнових прав на кредитну заборгованість, зазначила Венедіктова, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів було встановлено судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.
Про безпосереднє розкрадання коштів, за словами Венедіктової, свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за кредитом були вісім земельних ділянок, вартість яких була завищена у понад сто разів.
За аналогічною схемою, додала Венедіктова, власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.
Венедіктова зазначила, що для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також було арештовано 1 млн доларів з рахунку голови ради директорів в одному з швейцарських банків.
Загалом, зазначила Венедіктова, Офіс генпрокурора координує розслідування у провадженнях стосовно найбільших десяти боржників НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Сукупна заборгованість цих банків перед власниками, не покрита ФГВФО, складає більше 120 млрд грн.
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