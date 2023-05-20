Розумна дипломатична стратегія України - бути дружніми до всіх, окрім РФ і Білорусі, - дипломат Брайза
Україна має максимізувати прихильність ЄС і США й не бути дружньою до Росії та Білорусі
Про це заявив ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза в етері Еспресо.
За його словами, президент Володимир Зеленський майстерно грає в дипломатичну гру. Якби Україна знехтувала Китаєм - другою найпотужнішою країною світу, КНР міг би допомагати РФ.
"Тож найрозумніше, як на мене, зараз для Києва і президента Зеленського - це робити те, що вони роблять: максимізувати прихильність в Європі та у відносинах зі Сполученими Штатами. Змусити європейських союзників і США відчути провину за те, що вони надають величезну кількість зброї, але роблять це занадто повільно, підкресливши, що ракетні системи дальнього радіусу дії і винищувачі F-16 є абсолютно необхідними для того, щоб контрнаступ України був успішним, коли б він не відбувся. Розумна дипломатична стратегія полягає в тому, щоб Київ був дружнім до всіх, окрім Росії та Білорусі", - наголосив дипломат.
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12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хвей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів - пошук шляхів завершення війни.
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