Про це заявив ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза в етері Еспресо.

За його словами, президент Володимир Зеленський майстерно грає в дипломатичну гру. Якби Україна знехтувала Китаєм - другою найпотужнішою країною світу, КНР міг би допомагати РФ.

"Тож найрозумніше, як на мене, зараз для Києва і президента Зеленського - це робити те, що вони роблять: максимізувати прихильність в Європі та у відносинах зі Сполученими Штатами. Змусити європейських союзників і США відчути провину за те, що вони надають величезну кількість зброї, але роблять це занадто повільно, підкресливши, що ракетні системи дальнього радіусу дії і винищувачі F-16 є абсолютно необхідними для того, щоб контрнаступ України був успішним, коли б він не відбувся. Розумна дипломатична стратегія полягає в тому, щоб Київ був дружнім до всіх, окрім Росії та Білорусі", - наголосив дипломат.