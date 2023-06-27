Розвідка Британії: численні атаки ЗСУ на Донбасі виснажили кадировців та формування "ДНР"
Нещодавні численні та регулярні наступальні дії ЗСУ у Донецькій області, ймовірно, виснажили сили бойовиків так званої ДНР та найманців Чечні, які воюють у районі Красногорівки
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Британські розвідники повідомляють, що нещодавні багаторазові одночасні наступальні операції Збройних Сил України на Донбасі призвели до виснаження збройних формувань "ДНР" та Чечні, які воюють у цьому районі.
Водночас українські десантники досягли деякого просування на схід від Красногорівки під Донецьком, яке розташоване на старій лінії контролю. За даними розвідки, це стало одним із перших випадків після початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося звільнити територію, окуповану від 2014 року.
"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року", - зазначають в міноборони Британії.
- 24 червня речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
- 26 червня британська розвідка вважала, що у рамках великого контрнаступу Україна активізувала свої наступальні операції навколо Бахмута в Донецькій області.
- У звіті 27 червня Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби ворог намагався вести наступальні дії на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Натомість ЗСУ уразили артилерійські підрозділи росіян на вогневих позиціях, райони зосередження й склади боєприпасів.
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