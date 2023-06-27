Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники повідомляють, що нещодавні багаторазові одночасні наступальні операції Збройних Сил України на Донбасі призвели до виснаження збройних формувань "ДНР" та Чечні, які воюють у цьому районі.

Водночас українські десантники досягли деякого просування на схід від Красногорівки під Донецьком, яке розташоване на старій лінії контролю. За даними розвідки, це стало одним із перших випадків після початку повномасштабного вторгнення, коли вдалося звільнити територію, окуповану від 2014 року.

"Це один з перших випадків після вторгнення Росії у 2022 році, коли українські сили скоріш за все повернули територію, яка була окупована РФ з 2014 року", - зазначають в міноборони Британії.