Розвідка Британії припустила, що атаку дронами по аеродрому "Сольці" здійснювали з території РФ

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середній бомбардувальник Ту-22М3 російської далекої авіації, ймовірно, був знищений на авіабазі "Сольці", за 650 км від кордону з Україною. У Міноборони РФ заявили, що атаку здійснив безпілотний літальний апарат типу "коптер".

"Якщо це правда, це додає ваги оцінці того, що деякі атаки БПЛА на російські військові цілі здійснюються з території Росії. БПЛА-коптери навряд чи зможуть досягти "Сольців" за межами Росії", - пояснюють у британській розвідці.

За словами експертів, Росія часто використовувала бомбардувальники Ту-22М3 для запуску вкрай неточних важких протикорабельних ракет AS-4 KITCHEN над Україною. Так, на початку повномасштабного вторгнення Маріуполь на Донеччині також піддавався інтенсивному бомбардуванню некерованими бомбами.

"Це принаймні третя успішна атака на аеродроми дальньої авіації, що знову порушує питання про здатність Росії захистити стратегічні об'єкти в глибині країни", - констатують у міноборони Британії.

Атака БПЛА по аеродрому "Сольці": що відомо

19 серпня невідомий безпілотник, імовірно, влучив у військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області Росії. У міноборони РФ звинуватили Україну в ударі.

Зазначалося, що внаслідок теракту на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, яке було оперативно ліквідовано пожежними розрахунками. Пошкодження зазнав один літак, постраждалих унаслідок терористичного акту немає.

Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що після удару по авіабазі, російські окупанти розпочали передислокацію декількох бортів Ту-22м3 на "Оленью".

Російські канали публікували фото, як стверджується, наслідків атаки дронів на російський військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області, де базувалися Ту-22М3.