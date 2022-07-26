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Головна війна з Росією Розвідка Британії висунула власну версію мети ракетного удару по порту в Одесі

Розвідка Британії висунула власну версію мети ракетного удару по порту в Одесі

26 липня, 2022 вiвторок
08:35
війна з Росією Ракетний удар, пожежа, Одеса

Британська розвідка припустила, що РФ завдала удару по порту в Одесі, аби знищити українські протикорабельні ракети

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці нагадують, що росіяни 24 липня завдали удару крилатими ракетами по порту в Одесі. Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Проте, свідчень про те, що саме ці цілі були в тому місці, куди влучили ракети, немає.

"Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її чорноморського флоту. Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки РФ не може спробувати здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу. Росія й надалі віддаватиме пріоритет зусиллям, спрямованим на знищення протикорабельних можливостей України. Однак ці спроби регулярно підриваються застарілими даними розвідки, поганим плануванням і підходом до командування операцією", - дійшли висновку у британській розвідці. 

  • 23 липня, росіяни завдали ракетного удару по морському порту Одеси поблизу зернового термінала. 

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Одеса
Одещина
зерно
Велика Британiя
ракетний удар
морська блокада
Чорноморський флот Росії
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