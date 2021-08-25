Розвідка США не змогла остаточно довести походження коронавірусу з лабораторії в Ухані через брак доказів, - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає "Укрінформ".

За інформацією видання, у секретному звіті розвідки США наголошується на необхідності співпраці з боку Китаю.



Врозвідці стверджують, що КНР відмовляється надати дані лабораторних досліджень, зразки генома вірусу та інші відомості, без яких неможливо достовірно визначити походження вірусу.

"Якщо Китай не надасть доступ до певної інформації, ми ніколи не дізнаємося правди", - цитує видання анонімного чиновника.

Як повідомляв Укрінформ, у травні президент США Джо Байден доручив розвідувальній спільноті перевірити всі версії походження коронавірусу і представити свої висновки через 90 днів.

Розвідувальні відомства США схиляються до двох основних теорій. Перша полягає в тому, що вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології, а друга - що вірус природним шляхом перейшов від тварин до людей.

