В Ухані експериментували з різними коронавірусами для зараження людей, - звіт Республіканської партії США

Відповідний звіт зачитав член Комітету з закордонних справ Палати представників Майл МакКол, передає Reuters.



У звіті Республіканської партії США також йдеться, що наявні "достатні докази" факту сприяння американських експертів та фондів уряду Китаю та США Уханьському інституту вірусології (WIV) для роботи над модифікаціями коронавірусів з метою зараження людей. Водночас республіканці заявляють, що такі дії США та Китаю можна було приховати.



Член Палати представників Майк МакКол закликав до двопартійного розслідування щодо походження пандемії коронавірусу COVID-19, яка забрала життя 4,4 млн людей у ​​всьому світі.



Китай заперечує, що COVID-19 був генетично модифікований в Уханській лабораторії.Наразі теорія про це залишається недоведеною. Пекін також заперечує всі звинувачення в покриванні походження коронавірусу.

Нагадаємо, у березні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що коронавірус поширився по світу через витік у китайській лабораторії в Ухані.

Пізніше подібну заяву зробив тодішній очільник Держдепу Майк Помпео.

Наприкінці липня цього року КНР відмовила ВООЗ в перевірці версії щодо походження коронавірусу з лабораторії в Ухані