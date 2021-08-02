В Ухані експериментували з різними коронавірусами для зараження людей, - звіт Республіканської партії США
2 серпня у Конгресі США Республіканська партія оприлюднила звіт, в якому йдеться про те, що в легендарній лабораторії Уханського інституту вірусології спеціально виводили коронавіруси для зараження людей
Відповідний звіт зачитав член Комітету з закордонних справ Палати представників Майл МакКол, передає Reuters.
У звіті Республіканської партії США також йдеться, що наявні "достатні докази" факту сприяння американських експертів та фондів уряду Китаю та США Уханьському інституту вірусології (WIV) для роботи над модифікаціями коронавірусів з метою зараження людей. Водночас республіканці заявляють, що такі дії США та Китаю можна було приховати.
Член Палати представників Майк МакКол закликав до двопартійного розслідування щодо походження пандемії коронавірусу COVID-19, яка забрала життя 4,4 млн людей у всьому світі.
Китай заперечує, що COVID-19 був генетично модифікований в Уханській лабораторії.Наразі теорія про це залишається недоведеною. Пекін також заперечує всі звинувачення в покриванні походження коронавірусу.
- Нагадаємо, у березні 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що коронавірус поширився по світу через витік у китайській лабораторії в Ухані.
- Пізніше подібну заяву зробив тодішній очільник Держдепу Майк Помпео.
- Наприкінці липня цього року КНР відмовила ВООЗ в перевірці версії щодо походження коронавірусу з лабораторії в Ухані
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