Розвідникам потрібен джип

В боях на Східному напрямку вони показали себе справжніми героями. Сили оборони зірвали плани навіженого ворога щодо Авдіївки, відбили всі атаки та втримали позиції. Прицільним вогнем постійно нагадують окупантам щоб не намагалися ступати на українську землю, інакше вона горітиме під їхніми ногами!

Наразі особливо важливо те, що за наше життя і свободу є кому постояти. А ми маємо бути вдячними за це.

Авто для захисників вже знайшли та готують для виконання бойових задач, потрібно тільки викупити.

Тож не зволікаймо… Війна триває… і допомога кожного з нас є дуже важливою

Наша ціль: 250 000 гривень

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