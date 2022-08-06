Про це повідомила СБУ в телеграмі.

Російські агенти збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини. Також вони повідомляли загарбникам про наслідки їхніх обстрілів, масштаби руйнувань житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.

Одним зі зв'язкових був "посадовець" "верховного суду ДНР", причетний до переслідування та незаконних ув'язнень українців. Агентурна мережа складалася з 6 місцевих мешканців, завербованих російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зібрану інформацію зловмисники передавали окупантам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фотовідеодоказами.

Усім затриманим повідомили про підозри.

5 серпня Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до агресивної війни та розв'язування воєнного конфлікту.

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