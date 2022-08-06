Розвідували позиції ЗСУ й повідомляли окупантам про наслідки обстрілів: на Донеччині викрили агентурну мережу РФ
На Донеччині СБУ затримала агентів РФ, які повідомляли окупантам про наслідки їхніх обстрілів і переміщення ЗСУ, розвідували позиції України
Про це повідомила СБУ в телеграмі.
Російські агенти збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини. Також вони повідомляли загарбникам про наслідки їхніх обстрілів, масштаби руйнувань житлових будинків і об’єктів цивільної інфраструктури.
Одним зі зв'язкових був "посадовець" "верховного суду ДНР", причетний до переслідування та незаконних ув'язнень українців. Агентурна мережа складалася з 6 місцевих мешканців, завербованих російськими спецслужбами після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зібрану інформацію зловмисники передавали окупантам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фотовідеодоказами.
Усім затриманим повідомили про підозри.
- 5 серпня Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до агресивної війни та розв'язування воєнного конфлікту.
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