Про це інформує Служба безпеки України.

Зловмисник зі спільником збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів ЗСУ в прикордонній території Сумської області.

Отримані дані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами Росії на північно-східному напрямку.

Обох російських агентів затримали під час спецоперації контррозвідки СБУ у серпні.

"На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Слідство встановило, що поплічником ворога є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.

"Для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку", - роз'яснюють в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили техніку та телефони із доказами таємного листування з агресором.

Другого зрадника на початку грудня також засудили до 15 років увʼязнення.