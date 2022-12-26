Розвідував дані для прориву ворожих ДРГ на Сумщині: російського агента засудили до 15 років за ґратами
Суд визнав винним зловмисника, який розвідував дані про ЗСУ для прориву ворожих Диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. Він буде ув'язнений 15 років
Про це інформує Служба безпеки України.
Зловмисник зі спільником збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів ЗСУ в прикордонній території Сумської області.
Отримані дані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами Росії на північно-східному напрямку.
Обох російських агентів затримали під час спецоперації контррозвідки СБУ у серпні.
"На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України", - пише пресслужба.
Суд призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення.
Слідство встановило, що поплічником ворога є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.
"Для збору розвідувальної інформації до нього був "приставлений" ще один агент російської спецслужби. Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів. Отримані матеріали передавали куратору з ФСБ у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку", - роз'яснюють в СБУ.
Під час обшуків правоохоронці виявили техніку та телефони із доказами таємного листування з агресором.
Другого зрадника на початку грудня також засудили до 15 років увʼязнення.
- За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 4500 проваджень про держзраду і колабораціонізм, проте лише 11% дійшли до суду.
- У Офісі Генпрокурора України пишуть, що чоловік підробив понад 2000 фальшивих перепусток та посвідчень, через які в Україну могли потрапити ДРГ. Їх вартість становила від 50 до 500 доларів.
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