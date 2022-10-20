Про це повідомляє рух ЧЕСНО, посилаючись на дані, отримані від Офісу Генпрокурора.

У повідомленні йдеться, що найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення, у березні та квітні. Загалом з січня по вересень 2022 року відкрили 1832 справи, з них 193 передано до суду.

За статтею "колабораційна діяльність" за час повномасштабного вторгнення відкрито 2757 справ, 316 передано до суду. Рух ЧЕСНО зазначив, що не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України, статистику варто очікувати тільки в кінці року.

“Наша організація веде Реєстр держрадників. Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й відстежувати судові процеси. Винні мають бути покарані. Після перемоги маємо зробити все, щоб держзрадники й колаборанти не отримали представницькі мандати у місцевих радах, Верховній Раді чи державні посади", - прокоментувала ситуацію, що склалася, Віта Думанська, лідерка руху.

Вона також зазначила. що піки реєстрації проваджень припали на 2014 та 2022 роки - це початок тимчасової окупації українського Криму та початок повномасштабної війни на території України.

"Разом з тим ми бачимо, що до суду доходить не так багато справ”, - наголосила Думанська.

У Рівному судитимуть колаборанта, який ініціативно приєднався до незаконного правоохоронного органу в "ЛНР".

Під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну з організаторів фейкового референдуму РФ.

На Чернігівщині затримали російського агента, який збирав і передавав окупантам координати "центрів прийняття рішень".

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