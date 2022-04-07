Роз'яснення щодо поховання: для родичів загиблих внаслідок агресії РФ відкрили гарячу лінію

Про це повідомляє у Facebook пресслужба МВС.



"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання", - йдеться у повідомленні.



Номер гарячої лінії - 0 894 201 867.



У поліції зазначили, що у звільнених від окупантів населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних жителів.



"Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону", - зазначили в МВС.



Нагадаємо, раніше СБУ створила гарячу лінію для повідомлень про воєнні злочини РФ.