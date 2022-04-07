Роз'яснення щодо поховання: для родичів загиблих внаслідок агресії РФ відкрили гарячу лінію
Нацполіція відкрила цілодобову гарячу лінію для родичів загиблих внаслідок повномасштабної військової агресії РФ проти України
Про це повідомляє у Facebook пресслужба МВС.
"Оператори готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання", - йдеться у повідомленні.
Номер гарячої лінії - 0 894 201 867.
У поліції зазначили, що у звільнених від окупантів населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних жителів.
"Велике прохання до громадян використовувати телефонну лінію за призначенням. З усіх інших питань звертайтесь за номерами поліції вашого регіону", - зазначили в МВС.
- Нагадаємо, раніше СБУ створила гарячу лінію для повідомлень про воєнні злочини РФ.
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