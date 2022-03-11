Збирають факти для Гааги: в СБУ створили "гарячу" лінію для свідків воєнних злочинів РФ

Про це повідомляє офіційний Facebook СБУ.



"СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, "гарячі" лінії, месенджери та пошта. Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також "гарячі" телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери", - йдеться у заяві СБУ.



Українці можуть повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених:

▪️на офіційний чат-бот t.me/russian_war_tribunal_bot

▪️на електронну пошту tribunal.2022.02.24@gmail.com

▪️за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)



"На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події. Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати! Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!", - підсумували в СБУ.



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