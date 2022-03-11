Збирають факти для Гааги: в СБУ створили "гарячу" лінію для свідків воєнних злочинів РФ
Служба безпеки України оголосила про запуск "гарячої" лінії для свідків воєнних злочинів РФ
Про це повідомляє офіційний Facebook СБУ.
"СБУ збирає факти про воєнні злочини РФ для Гааги: діють чат-бот, "гарячі" лінії, месенджери та пошта. Служба безпеки розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України. Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також "гарячі" телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери", - йдеться у заяві СБУ.
Українці можуть повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених:
▪️на офіційний чат-бот t.me/russian_war_tribunal_bot
▪️на електронну пошту tribunal.2022.02.24@gmail.com
▪️за телефонами цілодобової гарячої лінії:
Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)
"На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події. Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати! Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Ми зробимо це, щоб притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну! І воєнні злочини не мають терміну давності!", - підсумували в СБУ.
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