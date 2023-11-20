РПЦ намагається перепідпорядкувати єпархії УПЦ МП з тимчасово окупованих території безпосередньо патріарху Кирилу
Постійний член Священного синоду РПЦ, ієрарх Вікентій (Морар) заявив, що представники єпархій УПЦ з тимчасово окупованих південно-східних територій України подали прохання про безпосереднє підпорядкування Патріарху Московському і всієї Русі Кирилу
Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС.
Ієрарх Вікентій заявив, що до РПЦ надходили звернення від єпархій УПЦ південно-східних тимчасово окупованих територій України про переведення їх у пряме підпорядкування патріарху Кирилу.
“Деякі звернення були, багато було, від священників, від мирян, від архієреїв. При необхідності ми прийматимемо рішення”, – зазначив ієрарх.
Зокрема, митрополит Вікентій прокоментував ситуацію з Кримськими єпархіями УПЦ, нещодавно прийнятими до складу Руської Православної Церкви.
За його словами, Крим теж не одразу був узятий під омофор Патріарха.
“Ми не вважали це за потрібне, тому що Українська Православна Церква та Руська Православна Церква – одне ціле. Кримчани написали листа патріарху, тому що вони не могли поїхати до Києва вирішувати свої питання”, – пояснив архієрей.
- 4 листопада СБУ спільно з Офісом прокурора повідомили про підозру очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву (відомого як Кирил), який виправдовує воєнні злочини РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.18 Купівля 37.18Продаж 37.75
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.02
- Актуальне
- Важливе