РПЦ намагається перепідпорядкувати єпархії УПЦ МП з тимчасово окупованих території безпосередньо патріарху Кирилу

Про це повідомляє російське інформаційне агенство ТАСС.

Ієрарх Вікентій заявив, що до РПЦ надходили звернення від єпархій УПЦ південно-східних тимчасово окупованих територій України про переведення їх у пряме підпорядкування патріарху Кирилу.

“Деякі звернення були, багато було, від священників, від мирян, від архієреїв. При необхідності ми прийматимемо рішення”, – зазначив ієрарх.

Зокрема, митрополит Вікентій прокоментував ситуацію з Кримськими єпархіями УПЦ, нещодавно прийнятими до складу Руської Православної Церкви.

За його словами, Крим теж не одразу був узятий під омофор Патріарха.

“Ми не вважали це за потрібне, тому що Українська Православна Церква та Руська Православна Церква – одне ціле. Кримчани написали листа патріарху, тому що вони не могли поїхати до Києва вирішувати свої питання”, – пояснив архієрей.