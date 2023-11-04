СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ
Служба безпеки спільно з Офісом прокурора повідомили про підозру очільнику РПЦ Володимиру Гундяєву (відомого як Кирил), який виправдовує воєнні злочини РФ
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Він один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.
За даними слідства, він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Росії, а також представників УПЦ (МП) в Україні для поширення російської пропаганди. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.
Правоохоронці встановили, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано статтю про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.
Патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.
На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:
- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У січні патріарх російської православної церкви Кирил заявив, що вважає українців та росіян одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили. А вже у вересні закликав своїх прихожан стати на захист РФ.
- Патріарх Кирил певен, що ядерну зброю "за невимовним божим промислом створили під опікою преподобного Серафима Саровського".
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