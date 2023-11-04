СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії. Він один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

За даними слідства, він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території Росії, а також представників УПЦ (МП) в Україні для поширення російської пропаганди. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Правоохоронці встановили, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано статтю про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії Золотова на війну проти України. Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.