РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП
У п'ятницю, 15 грудня, стало відомо, що у "Патріаший календар" від РПЦ увійшли усі єпископи УПЦ МП
Про це пише Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України.
"Патріарший календар" - це офіційне видання російської православної церкви. Євстратій Зоря поділився світлинами, що у цьому календарі згадуються усі єпископи УПЦ МП і описані вони, як архієреї московського патріархату.
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Водночас не зафіксовано, щоб хтось письмово і офіційно заперечив свою приналежність до МП.
"І зверніть увагу - ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП - немає в календарі. Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, реально розірвали свою підлеглість моспатріархії", - додав Зоря.
- 12 грудня волинський священник, який напередодні оприлюднив фото з Павлом Лебедем, який перебуває під домашнім арештом, пояснив, що відвідував для примирення через особистий конфлікт, а не від ПЦУ.
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