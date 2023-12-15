РПЦ презентувала "Патріарший календар". Туди увійшли усі єпископи УПЦ МП

Про це пише Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України.

"Патріарший календар" - це офіційне видання російської православної церкви. Євстратій Зоря поділився світлинами, що у цьому календарі згадуються усі єпископи УПЦ МП і описані вони, як архієреї московського патріархату.

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Водночас не зафіксовано, щоб хтось письмово і офіційно заперечив свою приналежність до МП.

"І зверніть увагу - ані митрополита Симеона (Шостацького), ані митрополита Олександра (Драбинка), які раніше були архієреями МП - немає в календарі. Бо вони, на відміну від тих, чиї фото нижче можна бачити, реально розірвали свою підлеглість моспатріархії", - додав Зоря.