Протягом 560 днів керівництво МП в Україні не оприлюднило нібито зміненого "Статуту УПЦ", яким нібито засвідчена незалежність їхньої структури від МП (насправді — не засвідчена, бо вся структура МПвУ, згідно із "новим Статутом", п. 1, тримається на Грамоті московського патріарха Алексія 1990 року про "самоуправління УПЦ" у складі РПЦ).

За цей час було дуже багато питань щодо такого стану: чому нібито головний документ МПвУ нею офіційно не оприлюднений. Але нічого не змінилося: офіційної публікації як не було, так і немає.

Що свідчить про одне: "новий Статут" не оприлюднюють принципово. Тобто для керівництва МПвУ (митрополитів Онуфрія, Антонія та протодиякона Новінського) принципово важливо, щоби цей документ не був офіційно оприлюднений, а отже фактично залишався не дійсним.

Що підтверджує як неспростовний факт: релігійне обʼєднання "УПЦ" не лише не розірвало звʼязків своєї підлеглості Моспатріархії, але принципово і вперто уникає публікації навіть власних документів, які нібито мають підтверджувати "незалежність УПЦ".

Чому так? Напрошується єдине пояснення: керівництво очікує часу, коли можна буде офіційно відректися від рішень "собору у Феофанії". І робить все для того, щоб навіть ці пусті рішення не набули офіційного статусу.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

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