Керівництво московської церкви в Україні принципово не оприлюднює "новий Статут"
Релігійне обʼєднання "УПЦ" не лише не розірвало звʼязків своєї підлеглості Моспатріархії, але принципово і вперто уникає публікації навіть власних документів, які нібито мають підтверджувати "незалежність УПЦ"
Протягом 560 днів керівництво МП в Україні не оприлюднило нібито зміненого "Статуту УПЦ", яким нібито засвідчена незалежність їхньої структури від МП (насправді — не засвідчена, бо вся структура МПвУ, згідно із "новим Статутом", п. 1, тримається на Грамоті московського патріарха Алексія 1990 року про "самоуправління УПЦ" у складі РПЦ).
За цей час було дуже багато питань щодо такого стану: чому нібито головний документ МПвУ нею офіційно не оприлюднений. Але нічого не змінилося: офіційної публікації як не було, так і немає.
Що свідчить про одне: "новий Статут" не оприлюднюють принципово. Тобто для керівництва МПвУ (митрополитів Онуфрія, Антонія та протодиякона Новінського) принципово важливо, щоби цей документ не був офіційно оприлюднений, а отже фактично залишався не дійсним.
Що підтверджує як неспростовний факт: релігійне обʼєднання "УПЦ" не лише не розірвало звʼязків своєї підлеглості Моспатріархії, але принципово і вперто уникає публікації навіть власних документів, які нібито мають підтверджувати "незалежність УПЦ".
Чому так? Напрошується єдине пояснення: керівництво очікує часу, коли можна буде офіційно відректися від рішень "собору у Феофанії". І робить все для того, щоб навіть ці пусті рішення не набули офіційного статусу.
Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.37
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе