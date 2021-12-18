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РПЦ шантажує Грузинську церкву, щоб та не визнавала ПЦУ, - Епіфаній

18 грудня, 2021 субота
22:48
війна з Росією Епіфаній

Очільник Православної церкви України Епіфаній вважає, що Грузинська церква не визнає ПЦУ через шантаж Росії

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода

"Там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання", - сказав очільник ПЦУ..

Він зазначив, що з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки".  Епіфаній певний, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви", - зазначив Епіфаній.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ. На сьогодні її визнали чотири православні церкви: Вселенський та Олександрійський патріархати, Елладська й Кіпрська церкви.

В окупованій РФ Абхазії на даний момент формально діє Грузинська православна церква, вважаючи цей регіон своєю канонічною територією.

Проте невизнана Абхазька православна церква, за підтримки Москви, активно намагається отримати автокефалію.

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Грузія
РПЦ
Абхазія
ПЦУ
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