РПЦ шантажує Грузинську церкву, щоб та не визнавала ПЦУ, - Епіфаній

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Там є вплив, як ми розуміємо і знаємо, Російської Федерації, є шантаж Грузинської церкви – якщо вони визнають українську автокефалію, то вони остаточно заберуть від них Абхазію, тобто частину окупованої території зараз. І тому йде таке вагання", - сказав очільник ПЦУ..

Він зазначив, що з грузинами українці мають дружні, хороші стосунки". Епіфаній певний, що до процесу визнання української автокефалії згодом приєднаються не лише Грузинська, а й інші церкви.

"Неодмінно прийде той час. Минуло тільки три роки. Це дуже короткі строки, як ми знаємо з історії церкви. Ми говоримо про тисячолітню історію, про древнє коріння. І впродовж цих трьох років зроблено і так дуже багато. І неодмінно в майбутньому до цього процесу доєднаються й інші церкви", - зазначив Епіфаній.

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ. На сьогодні її визнали чотири православні церкви: Вселенський та Олександрійський патріархати, Елладська й Кіпрська церкви.

В окупованій РФ Абхазії на даний момент формально діє Грузинська православна церква, вважаючи цей регіон своєю канонічною територією.

Проте невизнана Абхазька православна церква, за підтримки Москви, активно намагається отримати автокефалію.