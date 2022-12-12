Про це він написав у телеграмі.

Станом на 21:00, росіяни випустили по Краснопільській громаді 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град". Також окупанти з гранатометів обстріляли Великописарівську громаду, всього було 16 прильотів.

В Середино-Будській громаді було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін. Зазначається, що пошкоджений приватний будинок та сарай.

9 грудня РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок.

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