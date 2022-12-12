РСЗВ, міномети, гранатомети: впродовж доби окупанти 38 разів обстріляли Сумщину
Голова ОВА Дмитро Живицький повідомив, що протягом доби, 12 грудня, окупанти 38 разів обстріляли три громади на Сумщині
Про це він написав у телеграмі.
Станом на 21:00, росіяни випустили по Краснопільській громаді 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град". Також окупанти з гранатометів обстріляли Великописарівську громаду, всього було 16 прильотів.
В Середино-Будській громаді було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін. Зазначається, що пошкоджений приватний будинок та сарай.
- 9 грудня РФ завдала ракетного удару по Сумщині, а безпілотник скинув вибухівку на цивільних - вщент згорів будинок.
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