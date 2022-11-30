Про це інформує СБУ.

Під час обшуку помешкань і офісів Мураєва, який переховується за кордоном, його родини та поплічників було вилучено готівку, зокрема російські рублі, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи здійснювалися в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 ККУ (держзрада). Його відкрили після здійснення незалежних експертиз висловлювань політика, які ініціювала СБУ.

Крім того, в етері телеканалу "НАШ", що був підконтрольний Мураєву, неодноразово поширювали наративи російської пропаганди. Через це, а також через розпалювання розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені санкції.

Усі вилучені матеріали наразі передано на експертизи.

23 січня МЗС Великої Британії оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Серед них був Євген Мураєв, який згодом назвав цю заяву "фантазією".

14 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Наші", головою якої є колишній народний депутат Євген Мураєв.

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