Рублі, зброя та книжки про історію Росії: СБУ провела обшуки в Євгена Мураєва та його поплічників
Служба безпеки України провела обшуки за місцем проживання та в офісі керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва та його соратників
Про це інформує СБУ.
Під час обшуку помешкань і офісів Мураєва, який переховується за кордоном, його родини та поплічників було вилучено готівку, зокрема російські рублі, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Заходи здійснювалися в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 ККУ (держзрада). Його відкрили після здійснення незалежних експертиз висловлювань політика, які ініціювала СБУ.
Крім того, в етері телеканалу "НАШ", що був підконтрольний Мураєву, неодноразово поширювали наративи російської пропаганди. Через це, а також через розпалювання розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені санкції.
Усі вилучені матеріали наразі передано на експертизи.
- 23 січня МЗС Великої Британії оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення на нових напрямках. Серед них був Євген Мураєв, який згодом назвав цю заяву "фантазією".
- 14 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Наші", головою якої є колишній народний депутат Євген Мураєв.
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