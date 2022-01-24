"Фантазії. Вона зовсім новенька": Мураєв відреагував на заяву голови МЗС Великої Британії щодо ймовірного очолення окупаційної влади та поскаржився на погрози

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Independent.

"Але я прокинувся вранці та виявив, що тепер я нібито та людина, яка очолить український уряд після російського вторгнення... Це викликає багато питань. Чи залишуся я під санкціями Росії, очолюючи їх уряд у Києві? Чи зустрінуся я з паном Путіним, якого ніколи в житті не зустрічав? Або мене заарештують, якщо я приїхав до Москви, поки ще під санкціями?",- сказав він.

Мурає назвав таку заяву "фантазіями".

За його словами, після публікації цієї інформації в ЗМІ він і його сім'я отримали безліч погроз в соціальних мережах.

Мураєв заявив, що він поняття не має про те, чому міністр закордонних справ Великої Британії зробила заяви про нього і можливі плани РФ.

"Я ніколи не був у Великобританії й не мав великого відношення до Великобританії. Я не знаю, чому їх міністр закордонних справ сказала такі речі. Я мало що про неї знаю, думаю, вона зовсім новенька, це все, що я знаю", - зауважив він.

Екснардеп припустив, що Міністерство закордонних справ Великої Британії нібито отримало дезінформацію від "деяких елементів в Україні".

"Я також думаю, що я і деякі інші залучені в геополітичну конфронтацію між США, Великобританією, НАТО і Росією. Я думаю, що ми застрягли посередині", - зазначив він.

У виданні нагадали, що політик називав анексію Криму "виконаним фактом", а його телеканал "НАШ" неодноразово критикував політику президента України Володимира Зеленського.

Мураєв наголосив, що його проблеми почали з'являтися після сварки з Віктором Медведчуком.

"Я не згоден з Медвечуком. Я сказав, що Україна повинна зайняти лінію, незалежну ні від Росії, ні від Америки, ні від Заходу. Це було в жовтні 2018 року, і в жовтні я потрапив під санкції Російської Федерації, це ковзаючі санкції, які тривають рік за роком", - сказав він.

Мураєв заявив, що Україна повинна "триматися трохи далі" від силових блоків і продовжувати використовувати модель холодної війни. На думку Мураєва, ситуацію між Україною і РФ нібито можна врегулювати шляхом переговорів, однак для цього не повинно бути ніяких провокацій на Донбасі.



Нагадаємо, 23 січня британське МЗС оприлюднило імена осіб, яких Кремль готовий зробити маріонетковими керівниками України у випадку збройного вторгнення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що до інформації МЗС Британії про плани РФ поставити Євгена Мураєва на чолі окупаційної влади слід поставитися серйозно.



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