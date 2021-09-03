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Рух опору капітуляції подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР через державну зраду у справі “вагнергейту”

3 вересня, 2021 п'ятниця
12:58
Вагнергейт Рух опору капітуляції

Активісти Руху опору капітуляції подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР у справі “вагнергейту”

Як відомо, у ДБР попри рішення Шевченківського суду не реєструють заяву активістів про злочин за статтею “Державна зрада” проти керівництва держави й не вносять відомості у ЄРДР.

“Ми продовжуємо нашу історію, яка рано чи пізно завершиться посадкою Володимира Зеленського по 111 статті. Наша історія розпочалася тоді, коли тисячі українців склали свої підписи під Офісом президента за початок розслідування по 111 статті “Державна зрада” проти президента України й всіх, хто брав участь у рішенні по “вагнергейту”. Сьогодні тут ми подаємо заяву проти слідчого ДБР, який не відкриває провадження”, – говорить громадський активіст Юрій Гудименко.

“Справа “вагнергейт” хірургічно точно розкриває недолугість нашої правоохоронної системи. Ми бачимо шалений спротив ДБР вчиняти абсолютно законні дії, які ми від них вимагаємо. Нічого іншого ніж суворого дотримання закону ми не вимагаємо від ДБР. Але там бачимо кругову поруку. Тобто правоохоронний орган, який був створений і призначений для того, щоб розслідувати злочини вищих посадових осіб, зараз виконує функцію кругової поруки”, – пояснює народний депутат 8-го скликання, командир добробату Андрій Тетерук.
“Ми розуміємо, який тиск відбувається з боку Банкової. Ми розуміємо, що робить Смірнов, що робить Татаров і що робить решта оточення Зеленського, намагаючись уникнути очевидного і справедливого покарання. “По беспределу” нічого не вийде. Один беспредельщик уже сидить в Ростові. Якщо вони хочуть торувати шлях беспредельщика, то у мене для них є новини – нічого не вийде”, – зазначає Тетерук.

“В чому полягає сигнал, який ми хочемо донести в першу чергу на Банкову? Влада маніпулює зараз звичайними слідчими, примушує їх робити незаконні дії, але відповідати будуть спочатку звичайні слідчі ДБРівці, прокурори, судді, а влада відповість потім. Тому всім, хто зараз буде приймати заяви від нас, всім, хто буде вимушений робити слідчі дії й всіх, кого будуть примушувати робити їх незаконно або не робити в принципі, повинні пам’ятати, що вони дуже скоро будуть відповідати по всій строгості закону”, – застерігає Юрій Гудименко.

“Вже ні для кого не секрет, що така спецоперація проводилась. І цей зрив операції, злив інформації Білорусії чи росіянам потрібно розслідувати. Влада не вічна, злочини мають бути покарані. Запит на справедливість є”, – резюмує учасник АТО, народний депутат 8-го скликання Ігор Лапін.

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Рух Опору
Офіс генпрокурора
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