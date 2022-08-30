Рух потягів на Тернопільщині, де напередодні зійшов з рейок вантажний поїзд, відновлено
Рух потягів на дільниці Максимівка - Підволочиськ у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, відновлено по непарній колії під тепловозною тягою
Про це повідомляє телеграм-канал Укрзалізниці.
"Це означає, що поїзди вже почнуть повертатися до своїх звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки", - зазначили в Укрзалізниці.
Так, у напрямку Львова потяги №55/56 Київ - Ясіня та №705/706 Київ - Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з №81 Київ - Ужгород, - своїм звичними, через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль.
Поїзди зі Львова, починаючи з №22 Львів - Харків та №26/236 Ворохта, Чернівці - Одеса, вже будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.
- Нагадаємо, 28 серпня уТернопільській області на ділянці Підволочиськ –Максимівка зійшли з рейок вантажні вагони. Через це низка потягів змінювала розклад руху.
- В Укрзалізниці повідомили, що відновлення ділянки залізниці поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора 29 серпня.
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