"Рух" відреагував на заборону УАФ проводити матчі УПЛ на "Україні", клуб може припинити своє існування

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українська асоціація футболу оприлюднила свіжий список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна", який втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.



На стадіоні "Україна" свої матчі в УПЛ планували проводити футбольні клуби "Рух" і "Львів".



Керівництво ФК "Рух" відреагувало на рішення УАФ та звернулись до асоціації футболу.

"ФК "РУХ" ОФІЦІЙНО ЗАСТЕРІГАЄ УАФ: КЛУБ ГОТОВИЙ ПРИПИНИТИ СВОЄ ІСНУВАННЯ!

І це не ультиматум, і не погроза, це – констатація факту!

Офіційна заява футбольного клубу "Рух"!

Відбулось чергове свавілля в українському футболі, яке вкотре продемонструвало, як "Цар всія футболу" і Вадим Костюченко в ручному режимі "управляють" футболом. Сьогодні, 9-го липня 2021 року, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила новий "Cписок стадіонів, які відповідають структурним критеріям чотирьох категорій УАФ". Згідно цього списку, зокрема, стадіон "Україна" позбавлено 3-ї категорії та переведено до 2-ї, а, відтак, проводити поєдинки Української Прем’єр-ліги на ньому не дозволяється.

За дивним збігом, чутки та приватні дзвінки зі стін Будинку Футболу про таку перспективу з’явилися у футбольному середовищі одразу після того, як ФК "Рух" задекларував саме стадіон "Україна" як головний стадіон для проведення домашніх матчів під час процедури атестації на сезон 2021/2022, а саме рішення – безпосередньо у відповідь на спільний лист трьох професійних клубів Львова до Прем’єр-ліги та ПФЛ України про готовність координовано планувати свої домашні матчі на цьому стадіоні та спільно готувати його до цих матчів.

Тільки вдумайтесь: стадіон, на якому ще недавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі Групового етапу Ліги Європи (так – саме УЄФА, а не клуби-учасники є відповідальними організаторами матчів цих змагань), стадіон, поле якого і до нині залюбки резервують суперники чоловічої та жіночої Національних команд та клубів-учасників Єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань у Львові – визнано непридатним для проведення матчів української Прем’єр-ліги.

Без пояснень. Без вказання, що такого катастрофічного раптово сталося з інфраструктурою стадіону. Бо ще декілька місяців тому, коли УАФ вперше затверджувала списки стадіонів за категоріями – було можна. А тепер, через декілька місяців, уже, виявляється – ні.

Страшний буревій, що недавно пронісся над Львовом, на стадіоні "Україна" не повалив нічого. Інших катаклізмів – теж не було. Так що ж сталося? Та й, нарешті, до чого тут наш клуб?

ФК "Рух" до недавнього часу не висловлював свого інтересу до проведення домашніх матчів на стадіоні "Україна". Та й зараз не має такого стратегічного довготривалого інтересу. Після виходу до Прем’єр-ліги клуб уклав угоду та добросовісно намагався згідно неї проводити домашні матчі сезону 2020/2021 рр. на "Арені Львів".

Процеси руйнування стосунків розпочалися на початку 2021 року не з нашої ініціативи. Нове керівництво Арени спільно з Українською Асоціацією Футболу вирішило "повісити" на львівські клуби-учасники УПЛ левову частину витрат на підготовку стадіону до матчів Національної збірної, що планувалися на березень, та ще й примусово виселило їх із свого ж стадіону, повністю поламавши календар змагань елітної ліги національних змагань з футболу.

Хочемо нагадати, що "Арену Львів" побудували на землі, яка належала громаді міста Львова, за кошти львів’ян. А з місцевого бюджету було виділено понад 120 мільйонів гривень на початок будівництва і на проект стадіону. Це все свого часу, як і частку міста в статутному капіталі ДП "Арена Львів", було абсолютно безкоштовно передано в державну власність. І тепер київське "керівництво" викручує руки львівським клубам та намагається позбавити львівських вболівальників права відвідувати матчі за участю команд УПЛ на головному стадіоні Західної України.

Також нагадаємо усім небайдужим та і чиновникам УАФ про те, яке беззаконне рішення виніс Комітет з питань стадіонів спільно з Комітетом національних збірних 1 березня 2021 року. Вдумайтесь: Комітети УАФ заборонили клубу, у якого діючий договір зі стадіоном, проводити матчі на цьому стадіоні. А далі більше: іншим рішенням Комітет з питань стадіонів УАФ дає дозвіл на проведення матчу під егідою УПЛ на стадіоні СКІФ, який не внесений в Реєстр стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. І після цього ці люди нас вчать, як "футбол любити і розвивати"?

А далі змінилися і умови подальшого співробітництва з "Ареною Львів" для клубів. Окрім суттєвого збільшення орендної ціни, стадіон вирішив залишити за собою право самостійно і безконтрольно використовувати у прохолодну пору року дорогі енергоносії, змушуючи при цьому платити за це клуби. Коли бракує розуму і професіоналізму в прагматичних підходах до утримання футбольного поля – розум і професіоналізм вирішили замінити електроенергією за чужий кошт. Це – не партнерство. А елементарне здирництво.

Природньо, ФК "Рух" не погодився на такі умови і був змушений шукати альтернативні засоби участі у змаганнях ПЛ. Власне таким, змушеним кроком, котрий, водночас, продемонстрував, спільне розуміння і компроміс між, здавалось би, супротивниками на місцевому футбольному полі, стало рішення 3-х клубів проводити домашні матчі на стадіоні "Україна". І тепер включено безпрецедентно нахабний адмінресурс, котрий, без сумніву, стимулюється з найвищих кабінетів Будинку Футболу.

Жоден чиновник – ані урядовий, ані футбольний – за 10 років палець об палець не вдарив, щоби хоча б завершити здачу в експлуатацію шалено дорогого об’єкту, вартість якого в процесі будівництва зросла в рази у порівнянні з проектною (якщо хто не знає – "Арена Львів" і до нині не здана в експлуатацію). За 10 років не зроблено нічого, щоби якось по-господарськи комерціалізувати і вдихнути реальне життя у цілком холостий об’єкт посеред поля – вирішили адмінресурсом змусити платити за свою бездіяльність тих, хто щиро і самовіддано намагається підтримувати і розвивати футбол у місті Львові. А керівники УАФ при цьому ще й вирішили методами слона у посудній лавці засвідчити "хто у домі господар".

Звичайно, ФК "Рух" та ПФК "Львів" мали план "Б" і при проходженні атестації подали стадіон "Україна" як домашню арену на новий сезон. Але відбулась закулісна змова керівництва "Арени Львів" та Української асоціації футболу, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де прагнуть саме вони.

Рішення по стадіону "Україна" – абсолютно замовне! Його замовник, ми твердо переконані – "Цар всія футболу". Виконавець замовлення – Вадим Костюченко. Мета замовлення – показати, хто "рулить" в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання. Сміємо нагадати шановним панам з УАФ: львів‘ян ще ніхто на коліна не ставив і не поставить. Можете в цьому не сумніватись!

Підтвердженням замовного характеру пішення по "Україні" є те, що у переліку стадіонів 3-ої категорії залишилися арени, на яких, на відміну від стадіону "Україна", відсутній підігрів, відповідне освітлення, через що вони не могли повноцінно приймати матчі Чемпіонату УПЛ у минулому сезоні. До вашої уваги загальновідомі приклади:

стадіон у Чернігові, на якому відсутній підігрів, повністю аварійна трибуна і відсутня супутня інфраструктура, – 3-ї категорії.

стадіон "Авангард" в Ужгороді, на якому відсутній підігрів, система освітлення і не відповідає ще багатьом критеріям УПЛ, – також 3-ї категорії.

на НТК ім. В. Баннікова, який не має 3-ї категорії, в разі потреби, яку звісно ж визначає УАФ (читай "Цар всія футболу"), можна проводити поєдинки УПЛ;

є також багато запитань і до стадіонів у Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві. Але вони теж 3-ї категорії.

Справу по стадіону "Україна" "склепали" на коліні, в найкоротший час, бездоказово, в найкращих традиціях НКВД. А УАФ перетворилась в Політбюро ЦК КПРС. Це не структура, яка розвиває футбол, це структура, члени якої відверто паразитують на футболі і вважають себе повелителями і вершителями доль в українському футболі.

Нагадаємо шановним панам з УАФ, що ФК "Рух отримав від Комітету атестації футбольних клубів Атестат на право участі в УПЛ в сезоні 2021/2022 р.р. з основним стадіоном для домашніх матчів саме стадіоном "Україна". Для цього на вимогу Комітету з атестації клуб надав договір зі стадіоном і всі необхідні документи.

Ніхто навіть не намагався зобразити конструктивний підхід до справи. Якщо й справді є якісь недоліки в діяльності стадіону "Україна", то їх, у робочому режимі, можна назвати і дати час на усунення. А тут просто "без суду і слідства", без обговорення і дискусій. 8-го липня на стадіон прибула "інспекція" в складі двох геть рядових клерків, а 9-го липня (чи встигла ця "інспекція" повернутись до Києва і надати звіт про свій візит до Львова?) – стадіон "Україна" вже позбавлено 3-ї категорії.

Таким чином, на футбольний клуб "Рух" здійснюється жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної мапи України. Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-безхатьком наміру не маємо.

Працювати і віддаватися на благо і розвиток футболу у такій системі – немає сенсу. Відтак, офіційно заявляємо, якщо до 3-го туру УПЛ, в якому "Рух" повинен зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна", "Рух" та професійна дитяча Академія клубу припинять свою діяльність.

Думай-ТЕ!

Вирішуй-ТЕ!

P.S. Сьогодні ж, навздогін рішенню УАФ про позбавлення стадіону "Україна" 3-ї категорії, керівництво "Арени Львів" надіслало ФК "Рух" нову "комерційну" пропозицію – збільшивши орендну плату за один матч ще на 30% - до 270 тис. грн. за матч. Це, мабуть, "комісія" керівництву УАФ за лобіювання інтересів?", - йдеться у заяві львівського "Руху".