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"Рух" відреагував на заборону УАФ проводити матчі УПЛ на "Україні", клуб може припинити своє існування

9 липня, 2021 п'ятниця
20:33
Спорт ФК РУХ

Львівський "Рух" може припинити своє існування через заборону проводити матчі Української Прем'єр-ліги на стадіоні "Україна"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська асоціація футболу оприлюднила свіжий список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Головна зміна серед категорій у львівського стадіону "Україна", який втратив 3-ю категорію і був переведений в список стадіонів 2-ї категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.

На стадіоні "Україна" свої матчі в УПЛ планували проводити футбольні клуби "Рух" і "Львів".

Керівництво ФК "Рух" відреагувало на рішення УАФ та звернулись до асоціації футболу.

"ФК "РУХ" ОФІЦІЙНО ЗАСТЕРІГАЄ УАФ: КЛУБ ГОТОВИЙ ПРИПИНИТИ СВОЄ ІСНУВАННЯ!

І це не ультиматум, і не погроза, це – констатація факту!

Офіційна заява футбольного клубу "Рух"!

Відбулось чергове свавілля в українському футболі, яке вкотре продемонструвало, як "Цар всія футболу" і Вадим Костюченко в ручному режимі "управляють" футболом. Сьогодні, 9-го липня 2021 року, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила новий "Cписок стадіонів, які відповідають структурним критеріям чотирьох категорій УАФ". Згідно цього списку, зокрема, стадіон "Україна" позбавлено 3-ї категорії та переведено до 2-ї, а, відтак, проводити поєдинки Української Прем’єр-ліги на ньому не дозволяється.

За дивним збігом, чутки та приватні дзвінки зі стін Будинку Футболу про таку перспективу з’явилися у футбольному середовищі одразу після того, як ФК "Рух" задекларував саме стадіон "Україна" як головний стадіон для проведення домашніх матчів під час процедури атестації на сезон 2021/2022, а саме рішення – безпосередньо у відповідь на спільний лист трьох професійних клубів Львова до Прем’єр-ліги та ПФЛ України про готовність координовано планувати свої домашні матчі на цьому стадіоні та спільно готувати його до цих матчів.

Тільки вдумайтесь: стадіон, на якому ще недавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі Групового етапу Ліги Європи (так – саме УЄФА, а не клуби-учасники є відповідальними організаторами матчів цих змагань), стадіон, поле якого і до нині залюбки резервують суперники чоловічої та жіночої Національних команд та клубів-учасників Єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань у Львові – визнано непридатним для проведення матчів української Прем’єр-ліги.

Без пояснень. Без вказання, що такого катастрофічного раптово сталося з інфраструктурою стадіону. Бо ще декілька місяців тому, коли УАФ вперше затверджувала списки стадіонів за категоріями – було можна. А тепер, через декілька місяців, уже, виявляється – ні.

Страшний буревій, що недавно пронісся над Львовом, на стадіоні "Україна" не повалив нічого. Інших катаклізмів – теж не було. Так що ж сталося? Та й, нарешті, до чого тут наш клуб?

ФК "Рух" до недавнього часу не висловлював свого інтересу до проведення домашніх матчів на стадіоні "Україна". Та й зараз не має такого стратегічного довготривалого інтересу. Після виходу до Прем’єр-ліги клуб уклав угоду та добросовісно намагався згідно неї проводити домашні матчі сезону 2020/2021 рр. на "Арені Львів".

Процеси руйнування стосунків розпочалися на початку 2021 року не з нашої ініціативи. Нове керівництво Арени спільно з Українською Асоціацією Футболу вирішило "повісити" на львівські клуби-учасники УПЛ левову частину витрат на підготовку стадіону до матчів Національної збірної, що планувалися на березень, та ще й примусово виселило їх із свого ж стадіону, повністю поламавши календар змагань елітної ліги національних змагань з футболу.

Хочемо нагадати, що "Арену Львів" побудували на землі, яка належала громаді міста Львова, за кошти львів’ян. А з місцевого бюджету було виділено понад 120 мільйонів гривень на початок будівництва і на проект стадіону. Це все свого часу, як і частку міста в статутному капіталі ДП "Арена Львів", було абсолютно безкоштовно передано в державну власність. І тепер київське "керівництво" викручує руки львівським клубам та намагається позбавити львівських вболівальників права відвідувати матчі за участю команд УПЛ на головному стадіоні Західної України.

Також нагадаємо усім небайдужим та і чиновникам УАФ про те, яке беззаконне рішення виніс Комітет з питань стадіонів спільно з Комітетом національних збірних 1 березня 2021 року. Вдумайтесь: Комітети УАФ заборонили клубу, у якого діючий договір зі стадіоном, проводити матчі на цьому стадіоні. А далі більше: іншим рішенням Комітет з питань стадіонів УАФ дає дозвіл на проведення матчу під егідою УПЛ на стадіоні СКІФ, який не внесений в Реєстр стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. І після цього ці люди нас вчать, як "футбол любити і розвивати"?

А далі змінилися і умови подальшого співробітництва з "Ареною Львів" для клубів. Окрім суттєвого збільшення орендної ціни, стадіон вирішив залишити за собою право самостійно і безконтрольно використовувати у прохолодну пору року дорогі енергоносії, змушуючи при цьому платити за це клуби. Коли бракує розуму і професіоналізму в прагматичних підходах до утримання футбольного поля – розум і професіоналізм вирішили замінити електроенергією за чужий кошт. Це – не партнерство. А елементарне здирництво.

Природньо, ФК "Рух" не погодився на такі умови і був змушений шукати альтернативні засоби участі у змаганнях ПЛ. Власне таким, змушеним кроком, котрий, водночас, продемонстрував, спільне розуміння і компроміс між, здавалось би, супротивниками на місцевому футбольному полі, стало рішення 3-х клубів проводити домашні матчі на стадіоні "Україна". І тепер включено безпрецедентно нахабний адмінресурс, котрий, без сумніву, стимулюється з найвищих кабінетів Будинку Футболу.

Жоден чиновник – ані урядовий, ані футбольний – за 10 років палець об палець не вдарив, щоби хоча б завершити здачу в експлуатацію шалено дорогого об’єкту, вартість якого в процесі будівництва зросла в рази у порівнянні з проектною (якщо хто не знає – "Арена Львів" і до нині не здана в експлуатацію). За 10 років не зроблено нічого, щоби якось по-господарськи комерціалізувати і вдихнути реальне життя у цілком холостий об’єкт посеред поля – вирішили адмінресурсом змусити платити за свою бездіяльність тих, хто щиро і самовіддано намагається підтримувати і розвивати футбол у місті Львові. А керівники УАФ при цьому ще й вирішили методами слона у посудній лавці засвідчити "хто у домі господар".

Звичайно, ФК "Рух" та ПФК "Львів" мали план "Б" і при проходженні атестації подали стадіон "Україна" як домашню арену на новий сезон. Але відбулась закулісна змова керівництва "Арени Львів" та Української асоціації футболу, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де прагнуть саме вони.

Рішення по стадіону "Україна" – абсолютно замовне! Його замовник, ми твердо переконані – "Цар всія футболу". Виконавець замовлення – Вадим Костюченко. Мета замовлення – показати, хто "рулить" в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання. Сміємо нагадати шановним панам з УАФ: львів‘ян ще ніхто на коліна не ставив і не поставить. Можете в цьому не сумніватись!

Підтвердженням замовного характеру пішення по "Україні" є те, що у переліку стадіонів 3-ої категорії залишилися арени, на яких, на відміну від стадіону "Україна", відсутній підігрів, відповідне освітлення, через що вони не могли повноцінно приймати матчі Чемпіонату УПЛ у минулому сезоні. До вашої уваги загальновідомі приклади:

  • стадіон у Чернігові, на якому відсутній підігрів, повністю аварійна трибуна і відсутня супутня інфраструктура, – 3-ї категорії.
  • стадіон "Авангард" в Ужгороді, на якому відсутній підігрів, система освітлення і не відповідає ще багатьом критеріям УПЛ, – також 3-ї категорії.
  • на НТК ім. В. Баннікова, який не має 3-ї категорії, в разі потреби, яку звісно ж визначає УАФ (читай "Цар всія футболу"), можна проводити поєдинки УПЛ;
  • є також багато запитань і до стадіонів у Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві. Але вони теж 3-ї категорії.

Справу по стадіону "Україна" "склепали" на коліні, в найкоротший час, бездоказово, в найкращих традиціях НКВД. А УАФ перетворилась в Політбюро ЦК КПРС. Це не структура, яка розвиває футбол, це структура, члени якої відверто паразитують на футболі і вважають себе повелителями і вершителями доль в українському футболі.

Нагадаємо шановним панам з УАФ, що ФК "Рух отримав від Комітету атестації футбольних клубів Атестат на право участі в УПЛ в сезоні 2021/2022 р.р. з основним стадіоном для домашніх матчів саме стадіоном "Україна". Для цього на вимогу Комітету з атестації клуб надав договір зі стадіоном і всі необхідні документи.

Ніхто навіть не намагався зобразити конструктивний підхід до справи. Якщо й справді є якісь недоліки в діяльності стадіону "Україна", то їх, у робочому режимі, можна назвати і дати час на усунення. А тут просто "без суду і слідства", без обговорення і дискусій. 8-го липня на стадіон прибула "інспекція" в складі двох геть рядових клерків, а 9-го липня (чи встигла ця "інспекція" повернутись до Києва і надати звіт про свій візит до Львова?) – стадіон "Україна" вже позбавлено 3-ї категорії.

Таким чином, на футбольний клуб "Рух" здійснюється жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної мапи України. Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-безхатьком наміру не маємо. 

Працювати і віддаватися на благо і розвиток футболу у такій системі – немає сенсу. Відтак, офіційно заявляємо, якщо до 3-го туру УПЛ, в якому "Рух" повинен зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна", "Рух" та професійна дитяча Академія клубу припинять свою діяльність.

Думай-ТЕ!

Вирішуй-ТЕ!

P.S. Сьогодні ж, навздогін рішенню УАФ про позбавлення стадіону "Україна" 3-ї категорії, керівництво "Арени Львів" надіслало ФК "Рух" нову "комерційну" пропозицію – збільшивши орендну плату за один матч ще на 30% - до 270 тис. грн. за матч. Це, мабуть, "комісія" керівництву УАФ за лобіювання інтересів?", - йдеться у заяві львівського "Руху".

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