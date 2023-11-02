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Як смачно приготувати рулетики з кабачків у духовці

2 листопада, 2023 четвер
16:40
рецепти рулет з кабачків в духовці

Щоб страва вийшла пікантною варто додати до неї суміш із зелені та часнику. З таких простих інгредієнтів можна приготувати справжній кулінарний шедевр. Рулетики з кабачків слугують легкою закускою. Така закуска легко перетворюється на повноцінну поживну страву, якщо додати начинку, наприклад, із ніжного сиру

Інгредієнти для приготування рулетиків з кабачків:

Корж для рулетів з кабачків

  • пшеничне борошно - 100 г
  • два середні кабачки 
  • три великі яйця 
  • дрібка солі 

Начинка для рулетів з кабачків

  • сир - півкілограма
  • бринза - 100 г
  • один болгарський перець 
  • сметана (жирна, від 20%) - три столові ложки
  • один зубчик часнику
  • дрібка солі

рецепт рулетів з кабачків в духовці

Покроковий рецепт приготування рулетиків з кабачків:

  • миємо та обсушуємо кабачки 
  • натираємо на великій тертці
  • засипаємо в терті кабачки дві дрібки солі 
  • перемішуємо 
  • залишаємо на десять хвилин
  • зливаємо рідину
  • кабачки віджимаємо від зайвої вологи
  • до тертих кабачків додаємо яйця 
  • перемішуємо
  • всипаємо борошно
  • замішуємо тісто, як на оладки
  • застеляємо деко пергаментом 
  • змащуємо олією
  • виливаємо кабачкове тісто 
  • розрівнюємо
  • ставимо лист у розігріту до 190°С духовку
  • випікаємо близько 15 хв. 
  • готовий кабачковий корж відразу завертаємо рулетом разом із пергаментом
  • даємо рулету повністю охолонути
  • рулет розгортаємо 
  • пергамент видаляємо
  • обтрушуємо бринзу від розсолу 
  • натираємо на великій тертці
  • очищаємо болгарський перець від насіння та плодоніжки 
  • дрібно рубаємо
  • змішуємо в мисці сир, бринзу, сметану, болгарський перець, пропущений через прес часник та сіль за смаком
  • наносимо рівномірно на кабачковий корж начинку з сиру
  • скручуємо знову корж щільним рулетом
  • ставимо рулет на пів години в холодильник
  • кабачковий рулет викладаємо на блюдо
  • прикрашаємо свіжою зеленню 
  • нарізаємо на шматочки.

Смачного!

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