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Як смачно приготувати рулетики з кабачків у духовці
Щоб страва вийшла пікантною варто додати до неї суміш із зелені та часнику. З таких простих інгредієнтів можна приготувати справжній кулінарний шедевр. Рулетики з кабачків слугують легкою закускою. Така закуска легко перетворюється на повноцінну поживну страву, якщо додати начинку, наприклад, із ніжного сиру
Інгредієнти для приготування рулетиків з кабачків:
Корж для рулетів з кабачків
- пшеничне борошно - 100 г
- два середні кабачки
- три великі яйця
- дрібка солі
Начинка для рулетів з кабачків
- сир - півкілограма
- бринза - 100 г
- один болгарський перець
- сметана (жирна, від 20%) - три столові ложки
- один зубчик часнику
- дрібка солі
Покроковий рецепт приготування рулетиків з кабачків:
- миємо та обсушуємо кабачки
- натираємо на великій тертці
- засипаємо в терті кабачки дві дрібки солі
- перемішуємо
- залишаємо на десять хвилин
- зливаємо рідину
- кабачки віджимаємо від зайвої вологи
- до тертих кабачків додаємо яйця
- перемішуємо
- всипаємо борошно
- замішуємо тісто, як на оладки
- застеляємо деко пергаментом
- змащуємо олією
- виливаємо кабачкове тісто
- розрівнюємо
- ставимо лист у розігріту до 190°С духовку
- випікаємо близько 15 хв.
- готовий кабачковий корж відразу завертаємо рулетом разом із пергаментом
- даємо рулету повністю охолонути
- рулет розгортаємо
- пергамент видаляємо
- обтрушуємо бринзу від розсолу
- натираємо на великій тертці
- очищаємо болгарський перець від насіння та плодоніжки
- дрібно рубаємо
- змішуємо в мисці сир, бринзу, сметану, болгарський перець, пропущений через прес часник та сіль за смаком
- наносимо рівномірно на кабачковий корж начинку з сиру
- скручуємо знову корж щільним рулетом
- ставимо рулет на пів години в холодильник
- кабачковий рулет викладаємо на блюдо
- прикрашаємо свіжою зеленню
- нарізаємо на шматочки.
Смачного!
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