Румунія обіцяє підтримати рух України в ЄС вже цьогоріч

Про це йдеться на сторінці МЗС Румунії у соцмережі Х.

"10 років тому українці заявили, що Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. Євромайдан є символом європейської долі України, яка зараз щодня захищається від агресії з боку Росії. Румунія рішуче підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у 2023 році", – йдеться у дописі.