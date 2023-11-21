Румунія обіцяє підтримати рух України в ЄС вже цьогоріч
Румунія з нагоди десятої річниці початку Євромайдану висловила рішучу підтримку початку вже цього року переговорів про вступ до Євросоюзу України та Молдови
Про це йдеться на сторінці МЗС Румунії у соцмережі Х.
"10 років тому українці заявили, що Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. Євромайдан є символом європейської долі України, яка зараз щодня захищається від агресії з боку Росії. Румунія рішуче підтримує початок переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою у 2023 році", – йдеться у дописі.
- У вівторок, 21 листопада, в 10-ту річницю Революції Гідності до Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель.
- У цей день до Києва також прибула президентка Молдови Мая Санду, яка разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала памʼять загиблих під час Революції Гідності.
- Крім того, цього ж дня до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу.
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