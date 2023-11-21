До Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель

Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Приємно повернутися до Києва - серед друзів", - написав голова Євроради.

На київському вокзалі Мішеля зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.