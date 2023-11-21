До Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель
У вівторок, 21 листопада, в 10-ту річницю Революції Гідності до Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель
Про це він повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Приємно повернутися до Києва - серед друзів", - написав голова Євроради.
На київському вокзалі Мішеля зустріли заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
- У цей день до Києва також прибула президентка Молдови Мая Санду, яка разом з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською вшанувала памʼять загиблих під час Революції Гідності.
- Крім того, цього ж дня до Києва приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, щоб обговорити з українськими лідерами підготовку військових та подальшу військову допомогу.
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