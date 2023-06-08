Румунія оголосила про видворення 40 співробітників посольства Росії

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Румунії.

Зазначається, що про ці наміри міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску вже поінформував російського посла.

Згідно з рішенням Румунії, Росія має скоротити кількість посад у штаті на 51 позицію, тобто прибрати 21 дипломатичну посаду і 30 посад технічно-адміністративного персоналу. Фактично РФ має скоротити свій штат у Румунії на 40 осіб – на 11 дипломатів і 29 осіб технічно-адміністративного персоналу (різниця пояснюється тим, що не всі посади наразі зайняті).

Росія сама може визначити, хто саме має покинути Румунію.

Російську сторону також було поінформовано про те, що вона має не більше 30 днів на виконання рішення про видворення дипломатів.

Як зазначили у МЗС Румунії, це рішення "відображає поточний рівень двосторонніх відносин, різко знижений Румунією після початку агресивної війни Російської Федерації проти України".