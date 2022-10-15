Про це повідомляє PRO TV.

За словами міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску, $1,4 млн — це невикористані кошти з пакета допомоги, який раніше Румунія виділяла для національної армії Афганістану. Найбільше коштів із цієї суми отримає Молдова ($600 тис.), Україна ($400 тис.), Грузія ($300 тис.) та Йорданія ($100 тис.).

Зазначається, що кошти підуть на зміцнення безпеки та стабільності у безпосередній близькості від східного флангу НАТО, особливо у регіоні Чорного моря.

13 жовтня Румунія стала сьомим членом Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів РФ в Україні.

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