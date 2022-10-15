Румунія передасть у фонд НАТО $1,4 млн на оборону України, Молодови та Грузії
Румунія передасть у фонд НАТО $1,4 млн, які підуть на зміцнення оборони України, Молдови, Грузії та Йорданії
Про це повідомляє PRO TV.
За словами міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску, $1,4 млн — це невикористані кошти з пакета допомоги, який раніше Румунія виділяла для національної армії Афганістану. Найбільше коштів із цієї суми отримає Молдова ($600 тис.), Україна ($400 тис.), Грузія ($300 тис.) та Йорданія ($100 тис.).
Зазначається, що кошти підуть на зміцнення безпеки та стабільності у безпосередній близькості від східного флангу НАТО, особливо у регіоні Чорного моря.
- 13 жовтня Румунія стала сьомим членом Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів РФ в Україні.
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