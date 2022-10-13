Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

"Юридичний фронт стає сильнішим. Приєднання Румунії боротьба про те, що все більше держав і людей об'єднуються в боротьбі за справедливість. Ми повинні перемогти ворога не тільки на полі бою, а й у судах", - сказав генпрокурор Костін.

Зазначається, що угоду про приєднання до JIT підписали генпрокурор Андрій Костін, генпрокурорка Румунії Габріела Скутеа та члени групи під час координаційного засідання Євроюсту у Гаазі.

За словами Скутеа, Румунія вже почала власне розслідування. Генпрокурорка також закликала українців, які знайшли в Румунії притулок від війни, надавати свідоцтва про воєнні злочини.

Відомо, що спільну слідчу групу утворили Польща, Литва та Україна 25 березня 2022 року, згодом до них приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина. Також учасниками групи є Євроюст та вперше у своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Крім того, Костін повідомив, що експертні групи з Литви, Польщі та Словаччини активно працюють в Україні в рамках JIT на деокупованих територіях. Французька слідчо-криміналістична група працює на Харківщині.

23 вересня слідчі ООН заявили, що їхнє початкове розслідування виявило докази воєнних злочинів РФ в Україні, скоєних після 24 лютого. У своїх висновках вони цитували свідчення колишніх ув'язнених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах. Також Комісія висловила стурбованість щодо страт у чотирьох областях України.

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