Про це повідомило видання AP.

Експерти Комісії ООН виявили докази воєнних злочинів Росії на території Київської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей України.

У своїх висновках вони цитували свідчення колишніх ув'язнених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах. Також Комісія висловила стурбованість щодо страт у чотирьох областях України.

"Ми були приголомшені великою кількістю страт в областях, які ми відвідали. Наразі Комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", - зазначив голова комісії Ерік Моуз.

Також він зазначив, що його команда вже отримала та документує "правдиві звинувачення щодо багатьох інших випадків страт". Так, Комісія в червні відвідала Бучу, де українська влада виявила масові поховання та тіла, розкидані на вулицях після виходу російських військ наприкінці березня.

Наразі слідчі Комісії ООН відвідали 27 міст і селищ, а також могили та місця ув'язнення й катувань. Крім того, було опитано 150 постраждалих і свідків. Зокрема невизначена кількість російських солдатів скоювали сексуальне та гендерне насилля стосовно людей віком від 4 до 82 років.

"На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини", - заявив Ерік Моуз.

Посолка США в Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор закликала Комісію продовжувати розслідування.

"Докази звірств Росії з кожним днем ​​стають все жахливішими, нещодавно було виявлено масові поховання в Ізюмі, де на тілах присутні сліди катувань", - зазначила вона.

На деокупованій Харківщині виявили ще одну катівню.

Заступник мера Ізюма повідомив, що в місті є ще щонайменше три масових поховання.