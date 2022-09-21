На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню
У деокупованому Куп'янську на Харківщині виявили ще одну катівню, де окупанти знущалися з мирних мешканців
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, під час окупації Куп'янська росіяни облаштували ще одну катівню у будівлі поліції. У напівпідвальному приміщенні загарбники чинили фізичне та психологічне насилля над людьми.
У камері, розрахованій на чотирьох людей, утримували понад 20. Потерпілі зазначають, що вони були вимушені спати по черзі, оскільки місць не вистачало.
Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення правил і звичаїв війни). Триває розслідування, встановлюються потерпілі.
- Після деокупації була виявлена катівня в Балаклії.
- 17 вересня також виявили катівню в Козачій Лопані. Пізніше там була знайдена ще дві катівні.
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