На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації Куп'янська росіяни облаштували ще одну катівню у будівлі поліції. У напівпідвальному приміщенні загарбники чинили фізичне та психологічне насилля над людьми.

У камері, розрахованій на чотирьох людей, утримували понад 20. Потерпілі зазначають, що вони були вимушені спати по черзі, оскільки місць не вистачало.

Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення правил і звичаїв війни). Триває розслідування, встановлюються потерпілі.

Після деокупації була виявлена катівня в Балаклії.

17 вересня також виявили катівню в Козачій Лопані. Пізніше там була знайдена ще дві катівні.