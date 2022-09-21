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Головна війна з Росією На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню

На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню

21 вересня, 2022 середа
17:45
війна з Росією на фото: катівня

У деокупованому Куп'янську на Харківщині виявили ще одну катівню, де окупанти знущалися з мирних мешканців

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації Куп'янська росіяни облаштували ще одну катівню у будівлі поліції. У напівпідвальному приміщенні загарбники чинили фізичне та психологічне насилля над людьми.

У камері, розрахованій на чотирьох людей, утримували понад 20. Потерпілі зазначають, що вони були вимушені спати по черзі, оскільки місць не вистачало.

Наразі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення правил і звичаїв війни). Триває розслідування, встановлюються потерпілі.

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Україна
Харківщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
деокупація України
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