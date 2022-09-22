Масові захоронення є ще щонайменше у трьох місцях, - заступник мера Ізюма

Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ізюм - місто масового терору", - відзначає Мацокін.

Заступник мера розповів, що наразі активно проводять ексгумацію тіл загиблих і ще "зарано говорити про її завершення".

"Ексгумаційні дії на сьогодні не завершені. Я думаю, ми ще навіть не дійшли до середини", - сказав Володимир Мацокін.

Він розповів, що для полегшення ідентифікації загиблих родичі можуть здавати ДНК-матеріал просто в місті. Мацокін також відзначив, що сьогодні всі вже ексгумовані тіла доправлять до Харкова і рідні загиблих будуть проінформовані про це.

Про те, що в Ізюмі загинуло не менш ніж тисяча людей, також зазначав в ефірі Еспресо очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.

15 вересня у звільненому Ізюмі було виявлено перше масове поховання.

18 вересня мер міста повідомив, що ексгумація тіл в деокупованому Ізюмі займе ще два тижні.

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