Масові захоронення є ще щонайменше у трьох місцях, - заступник мера Ізюма
Заступник мера Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що в місті є ще щонайменше три масові захоронення, а кількість жертв серед мирних жителів більша за тисячу
Про це він повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine.
"Ізюм - місто масового терору", - відзначає Мацокін.
Заступник мера розповів, що наразі активно проводять ексгумацію тіл загиблих і ще "зарано говорити про її завершення".
"Ексгумаційні дії на сьогодні не завершені. Я думаю, ми ще навіть не дійшли до середини", - сказав Володимир Мацокін.
Він розповів, що для полегшення ідентифікації загиблих родичі можуть здавати ДНК-матеріал просто в місті. Мацокін також відзначив, що сьогодні всі вже ексгумовані тіла доправлять до Харкова і рідні загиблих будуть проінформовані про це.
- Про те, що в Ізюмі загинуло не менш ніж тисяча людей, також зазначав в ефірі Еспресо очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський.
- 15 вересня у звільненому Ізюмі було виявлено перше масове поховання.
- 18 вересня мер міста повідомив, що ексгумація тіл в деокупованому Ізюмі займе ще два тижні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.76
Купівля 40.76Продаж 41.83
-
EUR
Купівля 39.95Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе