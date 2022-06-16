Румунія працює над відкриттям нового пункту пропуску через українсько-румунський кордон, - Йоганніс
Президент Румунії Клаус Йоханніс розповів, що його країна готує відкриття нового пункту пропуску через українсько-румунський кордон
Про це Йоханніс заявив під час пресконференції.
"Ми працюємо над відкриттям нового пункту перетину румунсько-українського кордону. Крім того, відновлюємо ділянки залізниці на території Румунії для транспортних потреб", - заявив президент Румунії.
Йоханніс також зазначив, що за підтримки коаліції Румунія збирається працювати над створенням так званого блакитного коридору для забезпечення проходження морського транспорту через Чорне море.
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