Про це Йоханніс заявив під час пресконференції.

"Ми працюємо над відкриттям нового пункту перетину румунсько-українського кордону. Крім того, відновлюємо ділянки залізниці на території Румунії для транспортних потреб", - заявив президент Румунії.

Йоханніс також зазначив, що за підтримки коаліції Румунія збирається працювати над створенням так званого блакитного коридору для забезпечення проходження морського транспорту через Чорне море.

Нагадаємо, 16 червня лідери чотирьох країн ЄС заявили про свій намір підтримати надання Україні кандидатства в ЄС