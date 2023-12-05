Румунія у співпраці зі США може відіграти ключову роль у відновленні України, - прем'єр Чолаку
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що його країна може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення розв’язаної РФ війни
Про це він сказав під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє "Європейська правда".
Зокрема, Чолаку відзначив, що в цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне і автодорожнє сполучення – можливості, які можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.
Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, додав румунський прем'єр, маючи на увазі також процес відновлення.
"Ми вдячні Румунії за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі. Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий", – сказав Блінкен.
Раніше Чолаку наголошував, що Румунія продовжить допомагати Україні, попри політичні витрати, оскільки вони менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії у війні.
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