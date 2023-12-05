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Румунія у співпраці зі США може відіграти ключову роль у відновленні України, - прем'єр Чолаку

5 грудня, 2023 вiвторок
11:28
Війна з Росією Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку вважає, що його країна може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення розв’язаної РФ війни

Про це він сказав під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Чолаку відзначив, що в цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне і автодорожнє сполучення – можливості, які можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.

Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, додав румунський прем'єр, маючи на увазі також процес відновлення.

"Ми вдячні Румунії за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі. Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий", – сказав Блінкен.

Раніше Чолаку наголошував, що Румунія продовжить допомагати Україні, попри політичні витрати, оскільки вони менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії у війні.

  • У кінці листопада ЗМІ повідомили, що Туреччина, Румунія та Болгарія готують підрозділ для захисту зернового коридору з України.
  • Румунія з нагоди десятої річниці початку Євромайдану висловила рішучу підтримку початку вже цього року переговорів про вступ до Євросоюзу України та Молдови.
Румунія
США
відбудова України
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