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Румунські ЗМІ оприлюднили дані щодо підручників "молдовської" мови в Україні, МОН відреагувало

16 листопада, 2023 четвер
22:07
Світ підручник "молдовської" мови в Україні

Міністерство освіти й науки України заявило, що призупинило друк підручників із "молдовської" мови після того, як Румунія публічно відреагували на дані ЗМІ щодо книжок

Про це пише "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відреагував на матеріал місцевого видання Libertatea, у якому стверджувалось, що видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" – для учнів 5-х класів на Одещині.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив 15 листопада ввечері, що негайно зателефонував до України.

"Минулої ночі я був роздратований, заснув близько 1:30, я також дзвонив в Україну, як завжди. Я також попросив радника з питань зовнішньої політики зателефонувати в Україну, щоб дізнатися, що відбувається, тому що вийшла стаття в Libertatea.... Правильна стаття по суті. Ми з'ясували правду: ці посібники були надруковані", - заявив Чолаку.

Він назвав "логістичною проблемою" той факт, що ці підручники були надруковані "молдовською мовою", дарма що обіцянку уряду України відмовитися від фрази "молдовська мова" і визнати румунську єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні.

За інформацією Libertatea, Анатол Попеску, президент Асоціації румунів Одеської області "Бессарабія", звернувся електронною поштою до директора видавництва "Світ" Ігоря Мельника з проханням зупинити процес видання цих посібників. Видавець відповів, що "видавництво не може самостійно вирішувати, друкувати чи не друкувати певні книги, що фінансуються державою". 

Мельник додав, що не отримував жодного рішення від українського уряду про відмову від "молдовської" мови в освіті.  

"Ніхто не чув ні про яке рішення української виконавчої влади, про яке прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку з великою помпою поінформував громадськість відразу після першого спільного засідання двох урядів 18 жовтня", – заявив Попеску.

Згодом Міністерство освіти й науки України оголосило, що призупинило друк підручників із так званої "молдовської" мови.

Там зазначили, що в Україні замість поняття "молдовська мова" вже офіційно використовується лише "румунська мова", й усі офіційні рішення та документи готуватимуться з урахуванням цієї зміни.

Коментуючи інформацію про підручники, МОН вказало, що їх затвердили до друку ще у травні, а основний тираж надрукували ще влітку, до переходу на "румунську мову".

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", – додало відомство.

Наука
Україна
Румунія
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