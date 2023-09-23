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"Русичі", "фашистські черв'яки" і духівник Путіна: у Мелітополі окупанти відкрили мультимедійну виставку "Росія - моя батьківщина"

23 вересня, 2023 субота
19:34
Суспільство Митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов)

У суботу, 23 вересня 2023 року, до тимчасово окупованого Росією українського міста Мелітополь (Запорізька область) прибув перший заступник керівника Адміністрації президента РФ, один з ідеологів "русского міра" Сергій Кирієнко

Під час відвідин Мелітополя Кирієнко відкрив виставку "Росія - моя батьківщина", яку окупанти називають "мультимедійним історичним парком", передає російське РІА "Новості".

Разом з ним були "сенатор" від цієї частини окупованих територій, ексголова "Роскосмосу, учасник бойових дій проти захисників України Дмитро Рогозін, а також місцеві колаборанти в особі "губернатора", колишнього члена забороненої нині на підконтрольній території Партії регіонів Євген Балицький та його помічниця, очільниця "регіональної політради" партії "Єдина Росія" Галина Данильченко.

"Завдання цього унікального проекту в тому, щоб у кожного мешканця Запорізької області, Новоросії, Херсонської області, сусідніх регіонів була можливість, прийшовши сюди, відчути цей історичний зв'язок часу", - зазначив Кирієнко.

Як свідчить оприлюднене РІА "Новості" відео з церемонії відкриття виставки та презентація роботи мультимедіа пропагандистів, відвідувачів, серед яких планується багато неповнолітніх, переконуватимуть у відсутності українців як окремої нації.

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"Жителі Стародавньої Русі від Києва до Новгорода не могли подумати, що хтось із них є росіянином, хтось українцем, а хтось - білорусом. Усі вони були русичами (насправді самоназвою Київської Русів було слово русини, як себе ще тривалий час називали українці Карпат - ред.). Один народ, одна країна, одна віра, одна мова" , - каже голос диктора.

Загалом виставка приділяє багато уваги російським царям та російському православ'ю.

"Київські правителі довгі роки намагалися стерти нашу пам'ять, позбавити нас істинної історії. Головне наше завдання - щоб ми більше не повторили ту помилку, яку зробили попередні покоління, щоб молодь трималася за свою землю, за свою історію, щоб більше ніколи на нашій землі не виникли фашистські черв'яки, щоб не тягнули нас у чужі цінності, намагаючись відвести з лона православної церкви, від наших коренів, від нашої батьківщини", - написав своєю чергою Балицький у своєму телеграм-каналі.

За словами "губернатора", ідея проєкту зародилася "у надрах Російської православної церкви".

Як стверджує російське опозиційне медіа Meduza, куратором мережі виставок "Росія - моя батьківщина" є митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов), якого називають духівником Путіна. Під час роботи останнього у мерії Санкт-Петербургу Шевкунов, як і Путін, теж був близьким до петербурзького мафіозного клану "Тамбовські".

Партія регіонів
Запоріжжя
РПЦ
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Запорізька область
пропаганда
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