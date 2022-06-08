Руслан Стефанчук виступив у Європарламенті та закликав ЄС надати Україні статус кандидата
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав ЄС надати Україні статус кандидата під час власного виступу в Європарламенті
Про це йдеться на офіційній сторінці Європарламенту.
"Україна та її народ потребує цього потужного послання з Європи", - сказав Стефанчук.
За його словами, будь-який інший політичний сигнал піде лише на користь Володимиру Путіну та його режиму.
Роберта Мецола зазначила, що Європейський парламент і надалі активно підтримуватиме зусилля України отримати статус кандидата в ЄС.
"Ми знаємо, наскільки важливо дати чіткий сигнал про те, що Україні місце в нашій європейській родині. Сказати всім, що Україна - це Європа", - сказала вона.
Зазначається, що Стефанчук розповів, як перший напад Росії на Україну шокував його країну та весь світ, але українці швидко зрозуміли, що їм потрібно зробити: об’єднатися проти агресора. Також він подякував європейським країнам за їх відповідь на російську агресію, та за те, що вони прийняли українських біженців й стояли разом з народом України.
Крім того, він окреслив перспективу подальших дій у разі продовження війни, включаючи наступні санкції ЄС проти Росії.
- Нагадаємо,16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Дискусію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС у Європейській раді проведуть на засіданні 23-24 червня.
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