Про це повідомив чоловік Руслани Писанки Ігор Ісаков.

"Хочу сповістити, що прощання й відспівування нашої Русі, а також її мами, Діни Василівни, відбудуться в храмі, який дуже подобався Руслані, 21.08.22 (неділя) за адресою: Спасо-Преображенський собор, вул. Маршала Конєва, 3а (ст.метро "Іподром")”, – написав він на своїй сторінці у facebook.

Божественна літургія відбудеться 09:00, а чин похорону близько 11:00.

2 серпня прощання з Русланою Писанкою відбулось у Німеччині в місті Кайзерлаутерн, де акторка провела останні дні.

Руслана Писанка померла 19 липня на 56 році життя у Німеччині – німецькі лікарі діагностували важку форму раку, але врятувати акторку не змогли.

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