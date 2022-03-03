"Русский военный корабль, иди на*уй!": футбольний клуб "Рух" випустив лінійку патріотичного одягу
Львівський "Рух" випустив ексклюзивний мерч з фразою "Русский военный корабль, иди на*уй!"
Про це повідомляє офіційний Instagram "Руху".
"Рух" запустив акцію, яка допоможе українській армії. Усі кошти, які львівський клуб отримає з продажу футболок і худі, передадуть Збройним силам України.
Ціна футболки – 500 грн, худі – 1 000 грн.
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