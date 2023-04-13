Про це повідомляє Поліція Києва.

Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів.

"Працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій, а саме - навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини або їхніх частин.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.