Руйнування приміщення на території Києво-Печерської лаври: поліція відкрила провадження
Співробітники Мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення. За фактом незаконного руйнування історичних споруд Києво-Печерської лаври правоохоронцями розпочато кримінальне провадження
Про це повідомляє Поліція Києва.
Зазначається, що до правоохоронців звернулися представники Міністерства культури із заявою щодо виявлення пошкоджень та руйнувань одного із корпусів.
"Працівники мінкульту зафіксували аварійний стан приміщення на території Києво-Печерської лаври, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування", - ідеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій, а саме - навмисного незаконного знищення, руйнування чи пошкодження об'єктів культурної спадщини або їхніх частин.
Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
- У середу, 12 квітня, Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало фото приміщень Києво-Печерської лаври. Усередині культурної пам'ятки - значні руйнування. Таким є наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП, - зазначили у відомстві.
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