Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У східних областях, на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами та на південному сході близькість атмосферного фронту зумовить невеликий мокрий сніг та дощ. Проте вже вдень буде більше щільної хмарності, аніж якихось істотних опадів.

Волога погода супроводжуватиметься завтра рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів, на Півдні +3+8 градусів.

У Києві 28 грудня істотні опади малоймовірні. Західний вітер очікується поривчастим, часом до сильного. Вночі в столиці близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси.

Завершення старого року і початок нового обіцяють бути теплими, без серйозних опадів, з температурою повітря +3+9 градусів.

Загалом Україна в середу опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску.

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