Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні
У ДСНС попередили, що в Україні 24 вересня очікуються поривчастий вітер 15-30 м/с
Про це передеає пресслужба ДСНС.
Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпеки, жовтий), - йдеться в повідомленні
У Київській області та Києві вдень 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с.
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