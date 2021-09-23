Рятувальники оголосили штормове попередження в Україні

Про це передеає пресслужба ДСНС.

Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. 24 вересня вночі на заході, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях місцями 25-30 м/с (І рівень небезпеки, жовтий), - йдеться в повідомленні

У Київській області та Києві вдень 24 вересня пориви вітру 15-20 м/с.

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