Рятувальники попередили про шторм та підйом рівнів води у річках: в яких областях очікувати
У деяких регіонах України 24-25 серпня очікується підйом рівнів води у річках та грози, дощі й шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про зміну гідрологічної ситуації. 24-25 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над рiвнями на 8 год 23 серпня, без негативних наслiдкiв", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.
Також 24 серпня в західних областях очікуються грози, подекуди шквали 15-20 м/с; у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпеки, жовтий).
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